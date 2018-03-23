Пьяный пермяк без прав на мотоцикле протаранил автобус

Два человека пострадали в аварии, случившейся на трассе Кунгур – Соликамск – Усть-Игум, когда мотоцикл протаранил автобус, передает корреспондент Накануне.RU.

Столкновение произошло в 9.05 22 марта. По трассе ехал мотоцикл ИЖ-Планета-3 без госномера, которым управлял 19-летний житель поселка В.Вильва. На 6 км водитель начал разворачиваться, однако не предоставил преимущества автобусу "ПАЗ" и столкнулся с ним. Пострадали водитель мотоцикла и его 24-летний пассажир, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой полиции.

Пермяк ездил без прав и пьяным. Ранее он привлекался к ответственности за нарушение правил. В рамках административного дела проводится проверка.