На Южном Урале у браконьера забрали снегоход и "впаяли" штраф за убийство двух косуль

В Верхнеуральске осудили 25-летнего браконьера, который со снегохода отстрелил двух косуль.

Инцидент произошел в январе этого года возле хутора Каширинский - у мужчины не было никаких разрешительных документов на охоту, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Суд приговорил виновного к наказанию в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей. Кроме того, судом удовлетворен иск прокурора о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, с осужденного в пользу министерства экологии Челябинской области взыскано 160 тыс. рублей. Также суд постановил обратить взыскание на арестованное имущество - снегоход, принадлежащий осужденному.