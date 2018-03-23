Мадуро объявил о деноминации боливара

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о деноминации национальной валюты государства боливара.

"Я решил убрать три нуля с нынешних денег, заменить находящиеся сейчас в обороте купюры и ввести новые, чтобы гарантировать стране экономическую стабильность", – заявил Мадуро.

Новые деньги вводятся с 4 июня. С июня в обращении будут находиться монеты 50 сентаво и 1 боливар, а также купюры в 2, 5, 10, 20, 50 и 100 боливаров. Также вводятся в оборот новые купюры в 200 боливаров с портретом национального героя страны Франсиско де Миранды и 500 боливаров с изображением еще одного национального героя Симона Боливара.

На сегодняшний день курс доллара на "черном" рынке превышает 231 тыс. боливаров, однако официальный обменный курс в системе DICOM составляет порядка 44 тыс. При этом в стране не хватает наличных денег, а власти только несколько дней назад ввели в оборот самую крупную пока купюру в 100 тысяч боливаров, стоящую по курсу "черного" рынка менее 0,5 доллара США.

Как сообщало Накануне.RU, Венесуэла возглавила рейтинг самых "депрессивных" экономик мира.