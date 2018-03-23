Телебашню в Екатеринбурге захватили и вывесили на ней флаг России

Сегодня на екатеринбургскую телебашню проникли несколько человек. Как сообщают пользователи соцсетей, неизвестные забрались на башню ночью. В УГМК подтвердили данную информацию.

"Мы подтверждаем факт нападения на охрану и незаконного проникновения на территорию охраняемого объекта. Восемь граждан были задержаны и переданы сотрудникам полиции, три человека сейчас находятся на телебашне", - рассказала Накануне.RU замначальника управления общественных связей УГМК Нина Пелевина.

По ее словам, в данный момент на площадке работают представители компании УГМК, органы внутренних дел, МЧС и представители частной охранной организации, которые расценивают данный инцидент как нарушение общественного порядка.

Отметим, что санкции этой статьи предусматривают штраф 1 тыс. руб. и до 15 суток административного ареста. Сейчас сотрудники охраны готовят соответствующие документы для передачи в полицию.

Также в УГМК сообщили, что с начала марта охранники пресекали порядка 40 попыток проникновения на территорию охраняемого объекта.

В соцсети "ВКонтакте", в сообществе "Инцидент Екатеринбург" появилась информация о том, что одного из активистов, которые находятся на башне, зовут Артем.

"Флаг России закрепили, чтобы привлечь внимание общественности. Основная наша цель - это призвать к референдуму, чтобы горожане сами решали, что делать с архитектурой Екатеринбурга", - цитирует слова молодого человека "Инцидент Екатеринбург".

Напомним, УГМК планирует взорвать недостроенную с 80-х телебашню 24 марта. Свердловские власти заявляли, что она портит имидж города, принимающего ЧМ по футболу.