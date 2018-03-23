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Бунт в Волоколамске – мужики грозят власти кулаками В Волоколамске поднялся народный бунт. Еще в начале марта жители города воинской славы выходили на массовые митинги из-за смердящей мусорной свалки, но к выборам президента проблему удалось "заглушить". Похоже, что протестные настроения отразилась на явке, она составила 44,23%, однако в большинстве своём голосовавшие поддержали действующую власть – 70,27% отдали голоса за Владимира Путина. И уже через три дня после уверенной победы толпа атаковала главу района и губернатора Подмосковья – в городе выбросами с мусорного полигона массово отравились школьники.
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общество  |  добавить комментарий
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"Потрачу все, чтобы тебя раздеть" – перед Путиным На форуме для талантливой молодежи "Россия – страна возможностей" мэтра прервали ради встречи с… Тиной Канделаки. И если сначала я подумала, что жаль, конечно, но это все-таки форум, а не дискуссия с Михалковым, и организаторы молодцы –  соблюдают тайминг, то уже на следующий день стало понятно, что тайминг не так уж и принципиален, когда речь идет о вполне определенных персонах. Тем более что эти персоны должны вести на мероприятии зарядку…
21.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


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После нападения на пермскую школу подростков научат самообороне
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(2006) | Фото: Накануне.ru

Пермяки предлагают научить школьников самообороне. Инициатива возникла после нападения на школу №127, передает корреспондент Накануне.RU.
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Инициаторы предлагают ввести обучение основными навыками самообороны в школьную программу ОБЖ. Эксперты предлагают создать курс на основе "крав мага" для гражданского населения, преподаваемую на государственном уровне в Израиле, и её детский вариант, "тай-крав", сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского регионального правозащитного центра. Эти техники не относятся к единоборствам, рукопашному бою или спорту и доступны при любой физической подготовке. Инициативу поддержало министерство территориальной безопасности края, вскоре ее обсудят с работниками министерства образования.

Напомним, трагедия произошла 15 января. На школу напали ее нынешний и бывший ученики. Пострадали 12 человек, тяжелее всех – учитель начальных классов, получившая 17 ножевым ран. Сейчас все жертвы уже выписаны из больниц. Школу ждет капремонт, в рамках которого все здание и прилегающую территорию оснастят видеокамерами.

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23.03.2018 08:19 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
10:19 Екб


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После нападения на пермскую школу подростков научат самообороне
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