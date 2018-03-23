После нападения на пермскую школу подростков научат самообороне

Пермяки предлагают научить школьников самообороне. Инициатива возникла после нападения на школу №127, передает корреспондент Накануне.RU.

Инициаторы предлагают ввести обучение основными навыками самообороны в школьную программу ОБЖ. Эксперты предлагают создать курс на основе "крав мага" для гражданского населения, преподаваемую на государственном уровне в Израиле, и её детский вариант, "тай-крав", сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского регионального правозащитного центра. Эти техники не относятся к единоборствам, рукопашному бою или спорту и доступны при любой физической подготовке. Инициативу поддержало министерство территориальной безопасности края, вскоре ее обсудят с работниками министерства образования.

Напомним, трагедия произошла 15 января. На школу напали ее нынешний и бывший ученики. Пострадали 12 человек, тяжелее всех – учитель начальных классов, получившая 17 ножевым ран. Сейчас все жертвы уже выписаны из больниц. Школу ждет капремонт, в рамках которого все здание и прилегающую территорию оснастят видеокамерами.