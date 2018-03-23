Министр природных ресурсов РФ не стал продлевать контракт с главой Росприроднадзора ХМАО

Министр природных ресурсов РФ Сергей Донской не стал продлевать контракт с главой Росприроднадзора Югры Романом Мишениным, сообщили Накануне.RU в управлении Росприроднадзора.

Контракт с Романом Мишениным истек 21 марта. Кто будет исполнять обязанности главы управления пока неизвестно. По некоторым данным, им может стать один из заместителей Мишенина. Однако в ведомстве сообщили, что возможно, должность руководителя займет сторонний человек. Приказ о назначении в управлении ожидают сегодня.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что глава Росприроднадзора Артем Сидоров рекомендовал Сергею Донскому не продлевать контракт с Романом Мишениным.

Сидоров информировал министра, что по результатам комплексной проверки, проводившейся в прошлом году, деятельность управления признана неудовлетворительной. Также по результатам внутреннего финансового аудита эффективности деятельности Росприроднадзора по ХМАО — Югра выявлен ряд нарушений финансовой дисциплины

В начале марта стало известно, что Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава обнаружил на лицензионных участках "Роснефти", "ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь" и других нефтедобывающих компаний в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах неучтенные нефтебуровые отходы — буролитовую смесь. По оценкам экспертов ЦСП, только на месторождениях "Роснефти" накопленный ущерб экологии превысил 500 млрд руб.