ФАС заподозрила Минздрав в сговоре с поставщиком лекарств от ВИЧ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила нарушение закона "О защите конкуренции" в деятельности Минздрава, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на свой источник в ведомстве.

По данным службы, Минздрав мог предоставить преимущество при закупке лекарств одному из крупнейших российских дистрибьюторов и производителей фармакологической продукции - группе компаний "Р-фарм" Алексея Репика. Она выпускает препараты против ВИЧ, гепатитов В и С, туберкулеза с множественной лекарственной устойчивости, а также другие антивирусные и антибактериальные препараты.

Газета добавляет, что в 2017 году "Р-фарм" нарушила 19 контрактов на госзакупки. За них компанию должны были внести в реестр недобросовестных поставщиков, однако фирма продолжает участвовать в торгах.

В Минздраве опровергли эти данные, передает ТАСС. "Контракты были заключены по результатам открытых электронных аукционов, информация о которых была размещена в свободном доступе. В тех случаях, где имели место нарушения сроков поставки лекарств, в отношении компании "Р-Фарм", как и в отношении других поставщиков, были начислены штрафные санкции", - заявили в ведомстве.

В пресс-службе указали на то, что проверка ФАС прошла с нарушениями, о чем Минздрав уведомил главу ФАС еще до окончания проверки.

Министерство намерено направить в прокуратуру жалобу на ФАС.