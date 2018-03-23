Куйвашев создал рабочую группу по проекту Единой карты социальных услуг в Свердловской области

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев принял решение о создании межведомственной рабочей группы по разработке проекта Свердловской области "Единая карта социальных услуг" и дал ее членам ряд поручений.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона, возглавил рабочую группу первый вице-губернатор Алексей Орлов, заместителем руководителя стал замминистра энергетики и ЖКХ Сергей Гайда. В состав рабочей группы вошли представители министерств и ведомств региона, а также администрации Екатеринбурга. В соответствии с распоряжением губернатора, межведомственной рабочей группе необходимо до конца марта разработать паспорт проекта "Единая карта социальных услуг", а до 15 апреля – проект правового акта о реализации намеченных планов.

Напомним, Евгений Куйвашев объявил о своем решении по созданию Единой карты социальных услуг в Свердловской области 1 февраля на заседании областного правительства. Проект призван сделать все услуги более доступными для уральцев, а также упростить и облегчить всю систему представления госуслуг на территории региона.