Минсельхоз рассказал о дефиците навоза в России

В России есть дефицит навоза: при спросе в 360 тыс. т в стране производится 50 тыс. т. Об этом на Всероссийской грибной конференции сообщил директор департамента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев.

"Мне, честно говоря, стыдно, что мы компост, по сути навоз, который можем у себя в России произвести [везем из-за рубежа], это, конечно, глубоко неправильно", — приводит слова чиновника Lenta. Он добавил, что в России даже гриб вырастить невозможно из-за отсутствия собственного компоста.

Разраотаны 14 проектов, которые помогут решить проблему дефицита, сказал он. "И тогда не надо будет везти навоз из Польши и других стран", — подытожил чиновник.