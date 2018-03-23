В Кургане должник по алиментам спрятался от судебных приставов в туалете

В Кургане алиментщик спрятался от судебных приставов в туалете - перед этим он своим же телом выдавил дверь в кухне и свалился в коридор.

Инцидент произошел, когда приставы пришли к нему домой в очередной раз - известно, что мужчина долгое время не платил алименты своей дочери, его привлекали к административной ответственности, после чего он стал скрываться, не отвечать на телефонные звонки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Курганской области.

Приставы пришли к мужчине домой, но он убежал от них сначала на кухню, а потом в туалет - из закрытого помещения он начал звонить своей маме, которая вызвала полицию.

В итоге сотрудники МВД никак не помогли мужчине - напротив, его доставили в службу судебных приставов, где за злостное уклонение от уплаты алиментов в отношении него возбудили уголовное дело.