На Южном Урале началась подготовка к весеннему паводку. Главам поручено принять меры защиты от разрушения скотомогильников и складов ядохимикатов

В Челябинской области началась подготовка к весеннему паводку. Губернатор Борис Дубровский подписал постановление о мерах по обеспечению пропуска паводковых вод в 2018 году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

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Главам муниципалитетов поручено провести мероприятия по защите населения, объектов экономики и инженерной инфраструктуры от подтопления. Также обеспечить готовность систем экстренного оповещения населения, принять меры защиты от затопления и разрушения в период паводка скотомогильников, складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов и других опасных объектов. Главам необходимо исключить источники возможного загрязнения водных объектов в период половодья.

Круглосуточное наблюдение за уровнем и объемом сбросов воды на гидротехнических сооружениях будет установлено в 17 муниципалитетах.

"Местным властям необходимо обратить пристальное внимание на состояние гидротехнических сооружений. Необходимо выполнить все меры для безопасного прохождения половодья, категорически нельзя допустить возникновения ситуаций, угрожающих жизни и здоровью людей", – подчеркнул губернатор.

В целях оперативного реагирования на угрозу и возникновение ЧС спланирована группировка сил и средств общей численностью 9 тыс. 456 человек, 1 тыс. 893 единиц техники, 126 единиц плавсредств, 4 воздушных судна.