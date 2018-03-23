В Нижнем Тагиле готовятся к приезду министра природных ресурсов РФ

Промышленные предприятия Нижнего Тагила в ближайшие дни посетит министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской. Информацию о возможном визите высокопоставленного чиновника подтвердили в мэрии города, передает корреспондент Накануне.RU.

Так, заместитель главы городской администрации по городскому хозяйству и строительству Вадим Кулик сообщил "Тагил-ТВ", что представители мэрии хотят обратить внимание министра на экологические проблемы муниципалитета, в том числе планируется обсудить вопросы водоснабжения.

"Пока акцент делается на посещении промышленных предприятий, расположенных в городе, - пояснил чиновник. - Мы, в свою очередь, хотели бы обратить внимание министра на экологические проблемы, которые существуют в Нижнем Тагиле, на работу, которую мы проводим, особенно это касается водоснабжения".

Напомним: 1 марта президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию назвал Нижний Тагил одним из наиболее неблагополучных в стране с точки зрения экологии.

Визит чиновника еще готовится, но с большой долей вероятности он посетит Черноисточинский гидроузел, НТМК и УВЗ, под вопросом - "Высокогорский горно-обогатительный комбинат" и "Уралхимпласт", говорит источник Накануне.RU в администрации Нижнего Тагила, указывая на то, что наверняка не обойдется без жестких заявлений в адрес властей и руководителей предприятий с требованием активнее заниматься решением экологических вопросов, в частности, сокращением вредных выбросов.