Певицу Любовь Успенскую сняли с рейса за скандал на борту самолета

Певицу Любовь Успенскую сняли с рейса Москва - Омск из-за устроенного ею скандала на борту самолета.

Артистка затеяла перепалку с экипажем, так как стюардесса не разрешила ей взять с собой собаку.

Когда стюардесса указала певице, что животное должно находиться в переноске, Успенская проигнорировала это требование и оттолкнула стюардессу, сообщает "Федеральное агентство новостей".

Экипажу пришлось вызвать полицейских, певицу сняли с самолета. По данным издания, Успенская все же покинула Москву другим рейсом.

Напомним, недавно жену футболиста Андрея Аршавина сняли с самолета Москва – Алма-Ата с детьми и сопровождающей их няней. По данным "Аэрофлота", это пришлось сделать "за деструктивное поведение и неподчинение требованиям экипажа".