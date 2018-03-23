Китай намерен ввести пошлины на ряд импортируемых из США товаров

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Бунт в Волоколамске – мужики грозят власти кулаками В Волоколамске поднялся народный бунт. Еще в начале марта жители города воинской славы выходили на массовые митинги из-за смердящей мусорной свалки, но к выборам президента проблему удалось "заглушить". Похоже, что протестные настроения отразилась на явке, она составила 44,23%, однако в большинстве своём голосовавшие поддержали действующую власть – 70,27% отдали голоса за Владимира Путина. И уже через три дня после уверенной победы толпа атаковала главу района и губернатора Подмосковья – в городе выбросами с мусорного полигона массово отравились школьники.
22.03.2018
общество  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Потрачу все, чтобы тебя раздеть" – перед Путиным На форуме для талантливой молодежи "Россия – страна возможностей" мэтра прервали ради встречи с… Тиной Канделаки. И если сначала я подумала, что жаль, конечно, но это все-таки форум, а не дискуссия с Михалковым, и организаторы молодцы –  соблюдают тайминг, то уже на следующий день стало понятно, что тайминг не так уж и принципиален, когда речь идет о вполне определенных персонах. Тем более что эти персоны должны вести на мероприятии зарядку…
21.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Анонс либеральных реформ с похоронами прогрессивной шкалы? Почему в повестку вернулся вопрос повышения НДФЛ Новость о готовящемся повышении налога на доход физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% вбросили в повестку анонимные источники. Первые же комментарии вскрыли реальных заказчиков – реформу практически открыто поддержали представители либерального блока Правительства. После выборов президента можно забыть об обещаниях неповышения налоговой нагрузки и возобновить обсуждение ставок НДС, введения торговых сборов и других фискальных и нефискальных мер?..
22.03.2018
экономика ;
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Новости
23.03.2018 07:55 Мск (09:55 Екб)
экономика | За рубежом
Китай намерен ввести пошлины на ряд импортируемых из США товаров
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стальная катанка, металлургия (2017) | Фото: commons.wikimedia.org

В ответ на пошлины для стали и алюминия из КНР, введенные в Штатах, Китай намерен обложить пошлиной товары, импортируемые из США.
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Министерство коммерции объявило, что это сбалансирует потери, вызванные введением пошлин со стороны США. До 31 марта ведомстсво принимает предложения относительно контрмер.

"8 марта президент США подписал документ о введении пошлин на ввозимые в США сталь и алюминий, импорт которых представляет угрозу национальной безопасности. Эти меры США нарушили соответствующие правила ВТО и не соответствуют требованиям "исключения в рамках мер безопасности". Фактически это представляет собой гарантийные защитные меры и серьезно нарушает интересы Китая", - приводит "Прайм" сообщение минкоммерции КНР.

Китайская сторона также намерена приостановить действие равных уступок и других обязательств по отношению к США.

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил, что страна вводит ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Накануне Белый дом приостановил действие ввозных пошлин на металлы Аргентины, Австралии, Бразилиы, Канады, Мексики, стран ЕС и Южной Кореи. До 1 мая стороны будут обсуждать альтернативные меры, гарантирующие национальную безопасность США.

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23.03.2018 07:55 Мск | Китай | информационная служба Накануне.RU
09:55 Екб


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Китай намерен ввести пошлины на ряд импортируемых из США товаров
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