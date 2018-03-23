Китай намерен ввести пошлины на ряд импортируемых из США товаров

В ответ на пошлины для стали и алюминия из КНР, введенные в Штатах, Китай намерен обложить пошлиной товары, импортируемые из США.

Министерство коммерции объявило, что это сбалансирует потери, вызванные введением пошлин со стороны США. До 31 марта ведомстсво принимает предложения относительно контрмер.

"8 марта президент США подписал документ о введении пошлин на ввозимые в США сталь и алюминий, импорт которых представляет угрозу национальной безопасности. Эти меры США нарушили соответствующие правила ВТО и не соответствуют требованиям "исключения в рамках мер безопасности". Фактически это представляет собой гарантийные защитные меры и серьезно нарушает интересы Китая", - приводит "Прайм" сообщение минкоммерции КНР.

Китайская сторона также намерена приостановить действие равных уступок и других обязательств по отношению к США.

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил, что страна вводит ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Накануне Белый дом приостановил действие ввозных пошлин на металлы Аргентины, Австралии, Бразилиы, Канады, Мексики, стран ЕС и Южной Кореи. До 1 мая стороны будут обсуждать альтернативные меры, гарантирующие национальную безопасность США.