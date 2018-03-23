Песков рассказал о планах Путина во внешней политике

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Бунт в Волоколамске – мужики грозят власти кулаками В Волоколамске поднялся народный бунт. Еще в начале марта жители города воинской славы выходили на массовые митинги из-за смердящей мусорной свалки, но к выборам президента проблему удалось "заглушить". Похоже, что протестные настроения отразилась на явке, она составила 44,23%, однако в большинстве своём голосовавшие поддержали действующую власть – 70,27% отдали голоса за Владимира Путина. И уже через три дня после уверенной победы толпа атаковала главу района и губернатора Подмосковья – в городе выбросами с мусорного полигона массово отравились школьники.
22.03.2018
общество  |  добавить комментарий
Аналитика
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"Потрачу все, чтобы тебя раздеть" – перед Путиным На форуме для талантливой молодежи "Россия – страна возможностей" мэтра прервали ради встречи с… Тиной Канделаки. И если сначала я подумала, что жаль, конечно, но это все-таки форум, а не дискуссия с Михалковым, и организаторы молодцы –  соблюдают тайминг, то уже на следующий день стало понятно, что тайминг не так уж и принципиален, когда речь идет о вполне определенных персонах. Тем более что эти персоны должны вести на мероприятии зарядку…
21.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Анонс либеральных реформ с похоронами прогрессивной шкалы? Почему в повестку вернулся вопрос повышения НДФЛ Новость о готовящемся повышении налога на доход физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% вбросили в повестку анонимные источники. Первые же комментарии вскрыли реальных заказчиков – реформу практически открыто поддержали представители либерального блока Правительства. После выборов президента можно забыть об обещаниях неповышения налоговой нагрузки и возобновить обсуждение ставок НДС, введения торговых сборов и других фискальных и нефискальных мер?..
22.03.2018
экономика ;
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Новости
23.03.2018 07:44 Мск (09:44 Екб)
политика | В России
Песков рассказал о планах Путина во внешней политике
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Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

Новый президентский срок Владимир Путин намерен посвятить развитию отношений со многими мировыми державами, в том числе с США и странами Евросоюза. Об этом в интервью RT сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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"Россия и президент Путин хотят исправить отношения там, где это возможно, развивать и продвигать отношения со многими странами, особенно с нашими партнерами в Европе, с США, и продолжить это развитие покуда готовы наши партнеры", - сказал пресс-секретарь президента.

По словам Пескова, основная цель внешней политики и международных отношений - обеспечение комфортных условий для решения внутренних задач. Он также отметил, что Путин понимает, какие задачи являются первостепенными, а какие второстепенными, и президенту нужна поддержка со стороны дипломатии.

Главным вопросом для России президент считает внутреннюю повестку - здравоохранение, образование, промышленное производство и развитие инфраструктуры, добавил представитель Кремля.

Также Дмитрий Песков рассказал о планах снизить расходы на оборону. "Через 5 лет мы собираемся тратить менее 3% нашего ВВП на оборонные цели и на производство оружия. Это нельзя сравнивать с расходами Соединенных Штатов", - заявил Песков, отметив, что России не нужна гонка вооружений.

"Это было подтверждено и заявлено президентом Путиным, и это основное заявление, которое мы должны учитывать", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее Путин в интервью NBC заявил, что гонка вооружений между США и РФ началась после того, как Вашингтон вышел из Договора по противоракетной обороне (ПРО).

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23.03.2018 07:44 Мск | информационная служба Накануне.RU
09:44 Екб


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Песков рассказал о планах Путина во внешней политике
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