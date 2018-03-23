Песков рассказал о планах Путина во внешней политике

Новый президентский срок Владимир Путин намерен посвятить развитию отношений со многими мировыми державами, в том числе с США и странами Евросоюза. Об этом в интервью RT сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Россия и президент Путин хотят исправить отношения там, где это возможно, развивать и продвигать отношения со многими странами, особенно с нашими партнерами в Европе, с США, и продолжить это развитие покуда готовы наши партнеры", - сказал пресс-секретарь президента.

По словам Пескова, основная цель внешней политики и международных отношений - обеспечение комфортных условий для решения внутренних задач. Он также отметил, что Путин понимает, какие задачи являются первостепенными, а какие второстепенными, и президенту нужна поддержка со стороны дипломатии.

Главным вопросом для России президент считает внутреннюю повестку - здравоохранение, образование, промышленное производство и развитие инфраструктуры, добавил представитель Кремля.

Также Дмитрий Песков рассказал о планах снизить расходы на оборону. "Через 5 лет мы собираемся тратить менее 3% нашего ВВП на оборонные цели и на производство оружия. Это нельзя сравнивать с расходами Соединенных Штатов", - заявил Песков, отметив, что России не нужна гонка вооружений.

"Это было подтверждено и заявлено президентом Путиным, и это основное заявление, которое мы должны учитывать", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее Путин в интервью NBC заявил, что гонка вооружений между США и РФ началась после того, как Вашингтон вышел из Договора по противоракетной обороне (ПРО).