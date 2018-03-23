Французы получили "золото" и "серебро" в спринте на этапе кубка по биатлону в Тюмени, бронза - у шведа

Француз Мартен Фуркад выиграл спринт на финальном этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени. Его товарищ по команде Симон Дестьё получил "серебро", швед Фредрик Линдстрём – "бронзу", сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского регионального центра спортивной подготовки.



Лучший из россиян Максим Цветков показал шестой результат. Фуркад стал обладателем Малого хрустального глобуса в зачете спринтерских гонок. Кроме того, Фуркад и норвежец Йоханнес Бё поделили первое место в общем зачете индивидуальных гонок.