Футболисты "Урала" одержали победу в первом контрольном матче на Кипре

Футболисты "Урала" провели первый контрольный матч на Кипре в рамках подготовки к решающей части сезона. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, соперником был АЕЛ из Лимасола.

Встреча завершилась победой уральской команды со счетом 2:0. Забитые мячи на счету Дмитрия Хомченовского и Николая Сидоркина.

"Сегодня в основном играли те, кто пропустил много тренировок и матчей из-за травм. Это Евсеев, Манучарян. Хозин не играл два года. В плане движения, борьбы и самоотдачи все проявили себя хорошо. В плане качества игры были некоторые проблемы", - подвел итог встречи главный тренер "Урала" Александр Тарханов (на фото).

Напомним, на этой неделе ФК "Урал" узнал расписание на заключительную часть чемпионата России. Подготовку к ближайшей игре против казанского "Рубина" подопечные Тарханова проводят на Кипре.