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Бунт в Волоколамске – мужики грозят власти кулаками В Волоколамске поднялся народный бунт. Еще в начале марта жители города воинской славы выходили на массовые митинги из-за смердящей мусорной свалки, но к выборам президента проблему удалось "заглушить". Похоже, что протестные настроения отразилась на явке, она составила 44,23%, однако в большинстве своём голосовавшие поддержали действующую власть – 70,27% отдали голоса за Владимира Путина. И уже через три дня после уверенной победы толпа атаковала главу района и губернатора Подмосковья – в городе выбросами с мусорного полигона массово отравились школьники.
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общество  |  добавить комментарий
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"Потрачу все, чтобы тебя раздеть" – перед Путиным На форуме для талантливой молодежи "Россия – страна возможностей" мэтра прервали ради встречи с… Тиной Канделаки. И если сначала я подумала, что жаль, конечно, но это все-таки форум, а не дискуссия с Михалковым, и организаторы молодцы –  соблюдают тайминг, то уже на следующий день стало понятно, что тайминг не так уж и принципиален, когда речь идет о вполне определенных персонах. Тем более что эти персоны должны вести на мероприятии зарядку…
21.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


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22.03.2018
экономика ;
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"Амкар" вынужден провести домашнюю игру с "Локомотивом" в Москве. Болельщиков призывают к пониманию
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Амкар, Локомотив, домашний матч в Москве (2018) | Фото: fc-amkar.org

Поединок 24 тура Чемпионата России "Амкар" - "Локомотив" состоится 31 марта на "РЖД Арене" в Москве. Решение было принято правлением футбольного клуба, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Амкара".

Время матча еще неизвестно. О нем будет сообщено дополнительно.

Как поясняют в клубе, решение было принято в связи с невозможностью проводить домашние матчи на своем поле. Руководство клуба предложило несколько вариантов организации поединка и именно этот вариант правление сочло оптимальным.

Во-первых, достигнута договоренность со столичным клубом. "Локомотив" берет на себя все расходы по проведению игры, а "Амкар" получает всю прибыль от билетной программы. С учетом нынешней ситуации в клубе, это существенно для "Амкара". Во-вторых, игра пройдет на хорошем поле.

"Амкар" никогда не оставался в Москве без поддержки наших болельщиков, и мы рассчитываем на то, что голос гостевого сектора арены в Черкизово, который на этот раз фактически станет домашним, поможет нашей команде проявить себя с лучшей стороны. Для красно-черных стало доброй традицией добиваться положительных результатов на лучших стадионах России. Только в текущем сезоне в активе "Амкара" - выездные победы над "Локомотивом" и "Рубином", ничьи со "Спартаком" и "Краснодаром". Не сомневаемся, что перенос матча на "РЖД Арену" только добавит нашим футболистам эмоций, что позволит им показать в матче с лидерами чемпионата все, на что они способны", - отмечают в футбольном клубе.

Амкар, Локомотив, домашний матч в Москве(2018)|Фото: fc-amkar.org

Также в "Амкаре" сообщили, что в ближайшее время обладателям абонементов сообщат о способах предоставления им компенсации из-за сложившихся форс-мажорных обстоятельств.

Напомним, совместная комиссия РФС и РФПЛ по допуску футбольных полей с искусственным покрытием для проведения матчей Чемпионата России по футболу признала не соответствующим принятым стандартам газон стадиона пермского клуба. Из-за этого матч 22-го тура чемпионата России между "Амкаром" и тульским "Арсеналом" был перенесен в Уфу.

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23.03.2018 07:59 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
09:59 Екб


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"Амкар" вынужден провести домашнюю игру с "Локомотивом" в Москве. Болельщиков призывают к пониманию
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