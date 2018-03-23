"Амкар" вынужден провести домашнюю игру с "Локомотивом" в Москве. Болельщиков призывают к пониманию

Поединок 24 тура Чемпионата России "Амкар" - "Локомотив" состоится 31 марта на "РЖД Арене" в Москве. Решение было принято правлением футбольного клуба, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Амкара".

Время матча еще неизвестно. О нем будет сообщено дополнительно.

Как поясняют в клубе, решение было принято в связи с невозможностью проводить домашние матчи на своем поле. Руководство клуба предложило несколько вариантов организации поединка и именно этот вариант правление сочло оптимальным.

Во-первых, достигнута договоренность со столичным клубом. "Локомотив" берет на себя все расходы по проведению игры, а "Амкар" получает всю прибыль от билетной программы. С учетом нынешней ситуации в клубе, это существенно для "Амкара". Во-вторых, игра пройдет на хорошем поле.

"Амкар" никогда не оставался в Москве без поддержки наших болельщиков, и мы рассчитываем на то, что голос гостевого сектора арены в Черкизово, который на этот раз фактически станет домашним, поможет нашей команде проявить себя с лучшей стороны. Для красно-черных стало доброй традицией добиваться положительных результатов на лучших стадионах России. Только в текущем сезоне в активе "Амкара" - выездные победы над "Локомотивом" и "Рубином", ничьи со "Спартаком" и "Краснодаром". Не сомневаемся, что перенос матча на "РЖД Арену" только добавит нашим футболистам эмоций, что позволит им показать в матче с лидерами чемпионата все, на что они способны", - отмечают в футбольном клубе.

Также в "Амкаре" сообщили, что в ближайшее время обладателям абонементов сообщат о способах предоставления им компенсации из-за сложившихся форс-мажорных обстоятельств.

Напомним, совместная комиссия РФС и РФПЛ по допуску футбольных полей с искусственным покрытием для проведения матчей Чемпионата России по футболу признала не соответствующим принятым стандартам газон стадиона пермского клуба. Из-за этого матч 22-го тура чемпионата России между "Амкаром" и тульским "Арсеналом" был перенесен в Уфу.