Совет Европы опубликовал доклад о коррупции в России

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Бунт в Волоколамске – мужики грозят власти кулаками В Волоколамске поднялся народный бунт. Еще в начале марта жители города воинской славы выходили на массовые митинги из-за смердящей мусорной свалки, но к выборам президента проблему удалось "заглушить". Похоже, что протестные настроения отразилась на явке, она составила 44,23%, однако в большинстве своём голосовавшие поддержали действующую власть – 70,27% отдали голоса за Владимира Путина. И уже через три дня после уверенной победы толпа атаковала главу района и губернатора Подмосковья – в городе выбросами с мусорного полигона массово отравились школьники.
22.03.2018
общество  |  добавить комментарий
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"Потрачу все, чтобы тебя раздеть" – перед Путиным На форуме для талантливой молодежи "Россия – страна возможностей" мэтра прервали ради встречи с… Тиной Канделаки. И если сначала я подумала, что жаль, конечно, но это все-таки форум, а не дискуссия с Михалковым, и организаторы молодцы –  соблюдают тайминг, то уже на следующий день стало понятно, что тайминг не так уж и принципиален, когда речь идет о вполне определенных персонах. Тем более что эти персоны должны вести на мероприятии зарядку…
21.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Анонс либеральных реформ с похоронами прогрессивной шкалы? Почему в повестку вернулся вопрос повышения НДФЛ Новость о готовящемся повышении налога на доход физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% вбросили в повестку анонимные источники. Первые же комментарии вскрыли реальных заказчиков - реформу практически открыто поддержали представители либерального блока Правительства. После выборов президента можно забыть об обещаниях неповышения налоговой нагрузки и возобновить обсуждение ставок НДС, введение торговых сборов и других фискальных и нефискальных мер.
22.03.2018
экономика ;
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Новости
23.03.2018 06:10 Мск (08:10 Екб)
политика | В России
Совет Европы опубликовал доклад о коррупции в России
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(2004) | Фото

Международная организация ГРЕКО (Группа государств по борьбе с коррупцией) Совета Европы опубликовала четвертый отчет экспертов о выполнении Россией рекомендаций организации, к которой Москва присоединилась в 2007 году.
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"Восприятие влияния коррупционной деятельности в РФ за последние пять лет остается на высоком уровне", говорится в документе. По данным Transparency International, в 2016 году РФ занимала по этому критерию 131-е место среди 174 стран, при этом 39% опрошенных называли коррупцию одной из трех основных проблем в РФ, а 62% "поставили своему правительству оценку “плохо” за противодействие коррупции".

В докладе отмечается, что коррупционные скандалы с участием депутатов Госдумы и членов Совета федерации являются обычной практикой, кроме того, в СМИ регулярно появляется информация о коррупционных делах, в которых замешаны прокуроры и судьи. Публикации, в которых фигурировал генпрокурор Юрий Чайка, ГРЕКО не упоминает, но отмечает, что в 2017 году в России проводились оппозиционные публичные акции против коррупции, вызванные, по заявлениям российских властей, "неподтвержденными обвинениями" в адрес премьера Дмитрия Медведева.

Согласно докладу, в 2016 году 12 человек, занимающих должности в Федеральном собрании, были подвергнуты уголовному преследованию за преступления, связанные с коррупцией (в 2015 году — 6 человек, в 2014 году — 7, в 2013 году — 8). При этом, по данным Генпрокуратуры, в 2013 и 2015 годах не было вынесено обвинительных приговоров в отношении членов парламента, а в 2014 году был вынесен один такой приговор. В 2015 году 14 лиц, занимающих должности в судебных органах, были привлечены к уголовной ответственности за совершение коррупционных преступлении (в 2014 году — 3, в 2013 году — 2). В 2015 году обвинительные приговоры были вынесены в отношении 5 судей (в 2014 году и в 2013 году — в отношении одного соответственно). В 2015 году к уголовной ответственности привлечено 18 работников органов прокуратуры, в том числе 11 — за коррупцию, вынесены обвинительные приговоры в отношении 18 лиц (в 2014 году — 16, а в 2013 году — 8).

В предыдущем отчете отмечалось "расширение сферы охвата взяточничества" и необходимость мер противодействия "злоупотреблению служебным положением в корыстных целях", а антикоррупционная реформа Уголовного кодекса была оценена как "значительный шаг назад". ГРЕКО также отмечала, что коррупция в РФ затрагивает даже "госорганы по предотвращению коррупции" — правоохранительные и судебные.

ГРЕКО рекомендует властям РФ повысить прозрачность для общественности и СМИ законодательного процесса, отбора судей, декларирования доходов парламентариев и судей, а также ограничения их иммунитета.

Систему декларирования доходов, интересов, имущества и обязательств членами обеих палат Федерального собрания ГРЕКО советует усилить, включив механизм проверки источников доходов парламентариев. При этом проверки декларации должны инициировать парламентские комиссии с целью обеспечения независимости законодательной власти. Санкции за такие нарушения, в том числе за неполное или недостоверное декларирование, должны быть "эффективными, соразмерными и сдерживающими". ГРЕКО также призывает принять и опубликовать кодекс этики для депутатов Госдумы и сенаторов — для обеспечения их независимости и предотвращения конфликтов интересов.

ГРЕКО отмечает, что судебная система подвержена коррупции, предлагая ограничить роль исполнительной власти в назначении судей, а отбирать их на основании объективных и общедоступных критериев. Кроме того, предлагается укрепить стабильность срока полномочий мировых судей, занимающихся примерно 80% всех судебных разбирательств. Совет Европы также раскритиковал новый кодекс судейской этики, рекомендовав вернуть в него исключенные положения о беспристрастности и честности судей, касающиеся конфликта интересов. Сторонам разбирательства, чье ходатайство об отводе судьи, принимающего решение по их делу, было отклонено, необходимо предоставить возможность незамедлительного обжалования такого отказа. Иммунитет судей должен быть "функциональным", то есть ограничиваться лишь деятельностью, связанной с отправлением правосудия. Контроль за доходами судей и их источниками должен быть усилен "с надлежащим соблюдением конфиденциальности и безопасности самих судей и их родственников".

Прокурорский корпус Совет Европы рекомендует сбалансировать за счет более прозрачной и открытой процедуры назначения на высокие должности кандидатов, которые не состоят на службе в органах прокуратуры, на основе заранее установленных объективных критериев. Распределение дел в прокуратуре должно соответствовать объективным стандартам для защиты от незаконного влияния, а результаты дисциплинарных разбирательств в отношении прокуроров должны быть публичными. ГРЕКО рекомендует узаконить инструкцию для депутатов, судей и прокуроров в отношении получаемых ими подарков.

О принятых мерах РФ должна уведомить ГРЕКО к 30 апреля 2019 года, пишет газета "Коммерсант".

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23.03.2018 06:10 Мск | Денис Линов
08:10 Екб


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Совет Европы опубликовал доклад о коррупции в России
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