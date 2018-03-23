Источник: Ряд стран ЕС могут отозвать своих дипломатов из РФ из-за дела Скрипаля

Некоторые страны Евросоюза (ЕС) рассматривают возможность отозвать своих дипломатов из РФ или выслать российских диппредставителей в связи с делом Сергея Скрипаля. Об этом сообщил в пятницу европейский источник в кулуарах саммита ЕС в Брюсселе.

Напомним, экс-полковник ГРУ, осуждённый в России за госизмену, и его дочь Юлия Скрипаль были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом 4 марта. Британская сторона обвинила в этом Россию.

"Некоторые страны-члены [ЕС] рассматривают возможность отозвать национальных дипломатов и/или выслать российских", — передаёт ТАСС слова своего собеседника.

В настоящее время, как уточнил дипломат, к таким мерам готовы "пока менее половины" стран-членов Евросоюза, в частности, Польша, Франция и три балтийские страны.

"Относительно сроков пока рано говорить", — сказал собеседник агентства, пояснив, что вначале будет принято решение, а затем — проведены национальные процедуры.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, председатель Евросовета Дональд Туск на брюссельском саммите заявил, что входящие в ЕС страны согласны с позицией Лондона о том, что за отравлением Скрипаля стоит Россия.

Кроме того, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ведущие учёные в Портон-Даун смогли идентифицировать химическое вещество, использовавшееся для отравления российского экс-полковника ГРУ.