Руководитель антимонопольной службы Дагестана задержан за взятку

Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России заведено уголовное дело в отношении руководителя управления антимонопольной службы РФ по Республике Дагестан Кубасая Кубасаева.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, он подозревается в получении взятки. С 2013 по 2015 год Кубасаев получил от директора ГКУ Дагестана "Дирекция единого государственного заказчика – застройщика" Шамиля Кадиева деньги, швейцарские часы и охотничье ружье на общую сумму более 3 млн руб.

Со своей стороны он не препятствовал проведению учреждением аукционов на право заключения государственных контрактов.

Кубасаев задержан, ему предъявлено обвинение, следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствие также проверит причастность обвиняемого к другим коррупционным преступлениям.