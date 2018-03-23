Тереза Мэй: Отравившее Скрипаля вещество идентифицировано

Отравившее Сергея Скрипаля вещество смогли идентифицировать, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, экс-полковник ГРУ, осуждённый в России за госизмену, и его дочь Юлия Скрипаль были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом 4 марта. Британская сторона обвинила в этом Россию.



Сергей Скрипаль

По информации "РИА Новости", первые результаты расследования инцидента Мэй представила во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Она (Мэй, — прим.) заявила о положительной идентификации ведущими учёными в Портон-Даун химического вещества, использовавшегося как часть группы "Новичок", — говорится в заявлении официального представителя канцелярии британского премьера.

Отмечается также, что Берлин и Париж подтвердили свою убеждённость в виновности Москвы к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль.

Как стало известно ранее, поддержку позиции Лондона выразил также председатель Европейского Совета Дональд Туск на саммите глав государств Евросоюза в Брюсселе.