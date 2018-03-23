Минфин РФ не получал предложений по повышению НДФЛ

Минфин не получал предложений по повышению налога на доходы физических лиц (НДФЛ), заявил замминистра финансов РФ Владимир Колычев.

Читайте также: Силуанов отчитался Путину о подготовке предложений по пересмотру и уточнению налоговых льгот

"Таких предложений не поступало. У Минфина таких предложений нет", — передаёт его слова ТАСС.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, вчера на совещании в правительстве, посвящённом налоговой системе, обсуждалось повышение ставки НДФЛ на 2 процентных пункта до 15% с введением необлагаемого минимум. Отмечалось, что усиление налогового бремени нужно кабмину для дополнительных доходов бюджета.



В России с 2001 года установлена единая ставка подоходного налога в размере 13%, при этом для доходов, не связанных с выполнением налогоплательщиками работ и оказанием услуг, повышенная налоговая ставка составляет 35%. На разных уровнях периодически обсуждается вопрос введения в стране прогрессивной шкалы налогообложения.