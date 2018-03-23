Уральские спасатели вытащили микроавтобус с туристами, застрявшими по пути на экскурсию

Помощь челябинских спасателей понадобилась туристам из Екатеринбурга, приехавшим посмотреть на красоты парка "Зюраткуль".

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Челябинской области, их микроавтобус застрял в 15 км от поселка Межевой. На помощь выехали спасатели пожарной части. Жители Екатеринбурга отправились на микроавтобусе "Форд транзит" осматривать "Зюраткуль" и Айские притесы недалеко от деревни Алексеевка. За 1 км до пункта назначения экскурсия неожиданно прервалась — машина застряла в поле, провалившись в рыхлый снег.

Огнеборцы отбуксировали микроавтобус до проезжей части. 14 туристов благополучно отправились домой.