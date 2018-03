Трамп отправил в отставку помощника по нацбезопасности Макмастера

"Я рад сообщить о том, что с 9 апреля 2018 года Джон Болтон будет моим новым помощником по нацбезопасности, — написал глава Белого дома на своей странице в Twitter. — Я очень благодарен за службу генералу Герберту Макмастеру, который проделал выдающуюся работу и навсегда останется моим другом. Официальная передача полномочий состоится 9 апреля".

I am pleased to announce that, effective 4/9/18, @AmbJohnBolton will be my new National Security Advisor. I am very thankful for the service of General H.R. McMaster who has done an outstanding job & will always remain my friend. There will be an official contact handover on 4/9.