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Бунт в Волоколамске – мужики грозят власти кулаками В Волоколамске поднялся народный бунт. Еще в начале марта жители города воинской славы выходили на массовые митинги из-за смердящей мусорной свалки, но к выборам президента проблему удалось "заглушить". Похоже, что протестные настроения отразилась на явке, она составила 44,23%, однако в большинстве своём голосовавшие поддержали действующую власть – 70,27% отдали голоса за Владимира Путина. И уже через три дня после уверенной победы толпа атаковала главу района и губернатора Подмосковья – в городе выбросами с мусорного полигона массово отравились школьники.
22.03.2018
общество  |  добавить комментарий
Аналитика
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"Потрачу все, чтобы тебя раздеть" – перед Путиным На форуме для талантливой молодежи "Россия – страна возможностей" мэтра прервали ради встречи с… Тиной Канделаки. И если сначала я подумала, что жаль, конечно, но это все-таки форум, а не дискуссия с Михалковым, и организаторы молодцы –  соблюдают тайминг, то уже на следующий день стало понятно, что тайминг не так уж и принципиален, когда речь идет о вполне определенных персонах. Тем более что эти персоны должны вести на мероприятии зарядку…
21.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Анонс либеральных реформ с похоронами прогрессивной шкалы? Почему в повестку вернулся вопрос повышения НДФЛ Новость о готовящемся повышении налога на доход физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% вбросили в повестку анонимные источники. Первые же комментарии вскрыли реальных заказчиков - реформу практически открыто поддержали представители либерального блока Правительства. После выборов президента можно забыть об обещаниях неповышения налоговой нагрузки и возобновить обсуждение ставок НДС, введение торговых сборов и других фискальных и нефискальных мер.
22.03.2018
экономика ;
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На полигоне "Ядрово" установили аэрозольные пушки
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митинг в Волоколамске против свалки в Ядрово (2018) | Фото: youtube.com/Volok Video

На полигоне твердых бытовых отходов "Ядрово" в Волоколамском районе Подмосковья установили две аэрозольные пушки.
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Ранее о планах по установке таких пушек заявил зампред регионального правительства Александр Чупраков. По его словам, устройства будут распылять на территории полигона специальное вещество, чтобы нейтрализовать запах. Чупраков отметил, что до установки систем дегазации возможны новые выбросы свалочного газа, однако пушки должны справиться с их последствиями.

Между тем, глава министерства ЖКХ Московской области Евгений Хромушин уточнил, что препарат, который будет применяться в пушках, не является химическим веществом. Этот препарат "не просто снижает запах, а снижает концентрацию активных органических соединений, которые выделяют запах", сообщает "Интерфакс".

Как ранее сообщало Накануне.RU, губернатор Московской области Алексей Воробьев пообещал завершить все работы по дегазации Волоколамска к 15 июня. Об этом глава региона сообщил на своей странице "Вконтакте".

Напомним, в ночь на 21 марта на полигоне "Ядрово" произошел выброс свалочного газа. В Волоколамскую центральную районную больницу обратились 50 детей из разных школ города.

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23.03.2018 03:35 Мск | Денис Линов
05:35 Екб


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На полигоне "Ядрово" установили аэрозольные пушки
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