На полигоне "Ядрово" установили аэрозольные пушки

На полигоне твердых бытовых отходов "Ядрово" в Волоколамском районе Подмосковья установили две аэрозольные пушки.

Ранее о планах по установке таких пушек заявил зампред регионального правительства Александр Чупраков. По его словам, устройства будут распылять на территории полигона специальное вещество, чтобы нейтрализовать запах. Чупраков отметил, что до установки систем дегазации возможны новые выбросы свалочного газа, однако пушки должны справиться с их последствиями.

Между тем, глава министерства ЖКХ Московской области Евгений Хромушин уточнил, что препарат, который будет применяться в пушках, не является химическим веществом. Этот препарат "не просто снижает запах, а снижает концентрацию активных органических соединений, которые выделяют запах", сообщает "Интерфакс".

Как ранее сообщало Накануне.RU, губернатор Московской области Алексей Воробьев пообещал завершить все работы по дегазации Волоколамска к 15 июня. Об этом глава региона сообщил на своей странице "Вконтакте".

Напомним, в ночь на 21 марта на полигоне "Ядрово" произошел выброс свалочного газа. В Волоколамскую центральную районную больницу обратились 50 детей из разных школ города.