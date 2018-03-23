Цукерберг даст показания в Конгрессе США по делу Cambridge Analytica

Комитет по энергетике и торговле палаты представителей Конгресса США пригласит главу компании Facebook Марка Цукерберга, который должен дать показания по делу компании Cambridge Analytica.

"Мы считаем, что он, как директор Facebook, является тем свидетелем, который даст ответы американскому народу. Мы ждем возможности поработать с Facebook и господином Цукербергом, чтобы определить дату и время для слушания в комитете в ближайшее время ", — говорится в заявлении конгрессменов Грега Уолдена и Франка Паллона.

Письмо планируется направить в Facebook в ближайшие дни, сообщает РИА "Новости".

На днях телеканал Channel 4 сообщил, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica, сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании, вмешивалась в выборы по всему миру.

В настоящий момент компания Cambridge Analytica находится в центре скандала с незаконным использованием данных пользователей Facebook. После сообщений об утечке данных пользователей соцсети акции мессенджера Facebook в понедельник дешевели на Нью-Йоркской фондовой бирже на 7%. Основатель Facebook Марк Цукерберг потерял более шести миллиардов долларов.