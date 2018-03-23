Туск: Евросовет согласился с обвинениями в адрес России по "делу Скрипаля"

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Бунт в Волоколамске – мужики грозят власти кулаками В Волоколамске поднялся народный бунт. Еще в начале марта жители города воинской славы выходили на массовые митинги из-за смердящей мусорной свалки, но к выборам президента проблему удалось "заглушить". Похоже, что протестные настроения отразилась на явке, она составила 44,23%, однако в большинстве своём голосовавшие поддержали действующую власть – 70,27% отдали голоса за Владимира Путина. И уже через три дня после уверенной победы толпа атаковала главу района и губернатора Подмосковья – в городе выбросами с мусорного полигона массово отравились школьники.
22.03.2018
общество  |  добавить комментарий
Аналитика
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"Потрачу все, чтобы тебя раздеть" – перед Путиным На форуме для талантливой молодежи "Россия – страна возможностей" мэтра прервали ради встречи с… Тиной Канделаки. И если сначала я подумала, что жаль, конечно, но это все-таки форум, а не дискуссия с Михалковым, и организаторы молодцы –  соблюдают тайминг, то уже на следующий день стало понятно, что тайминг не так уж и принципиален, когда речь идет о вполне определенных персонах. Тем более что эти персоны должны вести на мероприятии зарядку…
21.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Анонс либеральных реформ с похоронами прогрессивной шкалы? Почему в повестку вернулся вопрос повышения НДФЛ Новость о готовящемся повышении налога на доход физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% вбросили в повестку анонимные источники. Первые же комментарии вскрыли реальных заказчиков - реформу практически открыто поддержали представители либерального блока Правительства. После выборов президента можно забыть об обещаниях неповышения налоговой нагрузки и возобновить обсуждение ставок НДС, введение торговых сборов и других фискальных и нефискальных мер.
22.03.2018
экономика ;
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Новости
23.03.2018 02:40 Мск (04:40 Екб)
политика | В России | За рубежом
Туск: Евросовет согласился с обвинениями в адрес России по "делу Скрипаля"
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(2008) |

Председатель Европейского совета Дональд Туск на саммите глав государств Евросоюза в Брюсселе отметил, что входящие в ЕС страны согласны с Великобританией в том, что за отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля стоит Россия.
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Об этом Туск написал в своем Twitter. "Евросовет согласен с правительством Соединенного Королевства в том, что, в высокой степени вероятности, Россия несет ответственность за атаку в Солсбери и что этому делу нет другого правдоподобного объяснения", — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Великобритания разрешила медикам взять анализы крови у Сергея и Юлии Скрипаль, которых отравили неизвестным веществом в Солсбери.

Сергей и Юлия Скрипаль были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом 4 марта. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что речь идет о разработанном в России нервно-паралитическом веществе "Новичок" и ответственность за случившееся также несет Россия.

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23.03.2018 02:40 Мск | Денис Линов
04:40 Екб


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Туск: Евросовет согласился с обвинениями в адрес России по "делу Скрипаля"
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