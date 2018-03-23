Туск: Евросовет согласился с обвинениями в адрес России по "делу Скрипаля"

Председатель Европейского совета Дональд Туск на саммите глав государств Евросоюза в Брюсселе отметил, что входящие в ЕС страны согласны с Великобританией в том, что за отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля стоит Россия.

Об этом Туск написал в своем Twitter. "Евросовет согласен с правительством Соединенного Королевства в том, что, в высокой степени вероятности, Россия несет ответственность за атаку в Солсбери и что этому делу нет другого правдоподобного объяснения", — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Великобритания разрешила медикам взять анализы крови у Сергея и Юлии Скрипаль, которых отравили неизвестным веществом в Солсбери.

Сергей и Юлия Скрипаль были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом 4 марта. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что речь идет о разработанном в России нервно-паралитическом веществе "Новичок" и ответственность за случившееся также несет Россия.