В России признали военное превосходство США

Доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков сравнил возможности морских, воздушных и сухопутных сил России и США.

Статью эксперта опубликовал "Военно-промышленный курьер". "Так, по авианосцам американский флот превосходит российский в 12 раз (при этом "Кузнецов" по боевому потенциалу соответствует примерно половине американского собрата), по крейсерам — в 6,5 раза, по эсминцам — впятеро, по многоцелевым атомным подводным лодкам — вчетверо", — пишет Сивков.

По словам эксперта, ВМФ России превосходит ВМС США в неатомных подводных лодках и кораблях ближней морской зоны (корветах, малых ракетных кораблях и катеров различного назначения). "Однако превосходство России в этой области с лихвой компенсируется составом флотов союзников США, в частности стран НАТО", — отмечает доктор венных наук.

"По боевым самолетам (истребители, бомбардировщики, штурмовики) американские ВВС и ВМС почти в четыре раза превосходят российские ВКС и морскую авиацию. При этом последняя уступает американской примерно на два порядка. С учетом самолетов обеспечения общее количественное превосходство авиации США — почти восьмикратное", — пишет эксперт.

По мнению Сивкова, хотя в России имеются достойные образцы вооружений, например, истребитель пятого поколения Су-57, их недостаточно для достижения превосходства над США. Эксперт также отметил отставание России от США по численности сухопутных войск, а также принятым на вооружение образцам высокоточного оружия, сообщает Lenta.ru.

Ранее Константин Сивков предложил создать противоастероидную ракету за $210 млрд.