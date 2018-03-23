Сайт Минобороны атакован хакерами

Сайт Минобороны России подвергся массированной DDOS-атаке.

Хакеры воздействовали на ресурс во время голосования на названия новейшего российского оружия.

Как отметили в военном ведомстве России, все нападения были нейтрализованы. При этом атаки зафиксировали с территорий Западной Европы, Украины и Северной Америки.

В последний час голосования на сайт Минобороны было совершено семь DDoS-атак, а в последние минуты — десятки тысяч в секунду, сообщает "Интерфакс".

Как ранее сообщало Накануне.RU, 22 марта россияне выбрали названия для новейшего российского оружия. Новый российский подводный беспилотник по итогам голосования получает название "Посейдон", новый боевой лазерный комплекс - "Пересвет", новейшая крылатая ракета с ядерной энергоустановкой будет названа "Буревестник".