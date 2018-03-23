Памфилова: Грядет серьезное обновление избирательных комиссий

Глава ЦИК России Элла Памфилова объявила о большом обновлении всех участковых избирательных комиссий с учетом прошедших президентских выборов.

"Мы все факты, как отработали наши коллеги на этих выборах, будем учитывать", - сказала Памфилова. По ее словам, обновление должно привести к качественному эффекту.

"Чтобы таких вопиющих фактов, когда приходят и в наглую под камеру начинают какие-то вбросы. Для чего это делает? Это, по-моему, уже какой-то генетический дефект, я иначе не могу сказать", - отметила глава ЦИК, подчеркнув, что таких людей в избирательной системе быть не должно, сообщает "Интерфакс".

Как ранее сообщало Накануне.RU, Центризбирком России 23 марта планирует подвести официальные итоги голосования избирателей на выборах президента РФ.