Сын Жириновского готов "дать в морду" журналисту за обвинение отца в домогательствах

Вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Игорь Лебедев, который является сыном депутата Владимира Жириновского, назвал клеветой и оскорблением сообщения журналиста телеканала "Настоящее время" Рената Давлетгильдеева о якобы имевших место насколько лет назад домогательствах и непристойном поведении со стороны лидера либерал-демократов.

"Естественно, это клевета! Очередное сообщение представителя непонятного для нас информационного ресурса в адрес известного политика и депутата Государственной думы, которое опять-таки является голословным обвинением. Я это расцениваю как оскорбление всей фракции. Если он сказал бы это мне во дворе на улице, я бы дал ему в морду сразу и без разговоров", - заявил Лебедев.

По словам сына Жириновского, все ответные меры будут приниматься в правовой плоскости, а в ближайшее время ЛДПР "проконсультируется, какие юридические шаги предпринять, чтобы человек, оклеветавший лидера партии, понес за это наказание", сообщает ТАСС.

Как ранее сообщало Накануне, днем ранее московский журналист Ренат Давлетгильдеев рассказал о том, что его домогался лидер ЛДПР Владимир Жириновский, об этом пишет издание "Настоящее время", где работает молодой человек. "После финала конкурса "Мисс Россия", который проходил в Гостином дворе, меня за руки пытались вывезти из здания помощники Жириновского и отвезти с ним в корпоративную сауну ЛДПР, а сам он, пока давал небольшое интервью, лапал за ж*** так, что руки тряслись с диктофоном", - рассказал журналист.