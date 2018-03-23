Британия отправит образцы крови Скрипаля экспертам ОЗХО

Великобритания разрешила медикам взять анализы крови у Сергея и Юлии Скрипаль, которых отравили неизвестным веществом в Солсбери.

Образцы будут переданы для анализа экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Так как пострадавшие не могут дать свое согласие на проведение экспертизы, соответствующее решение принимал суд. Судья Уильямс провел закрытое слушание по этому вопросу в Высоком суде Лондона. Он постановил, что передача образцов крови должна состояться, так как экспертов ОЗХО из Гааги пригласило правительство Британии, сообщает РБК.

Сергей и Юлия Скрипаль были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом 4 марта. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что речь идет о разработанном в России нервно-паралитическом веществе "Новичок" и ответственность за случившееся также несет Россия.