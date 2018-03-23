Рисунки юных тюменских художников разместят на конфетных коробках

В Тюмени завершился второй этап конкурса детского рисунка "Нарисуй-ка сладкую мечту", в котором приняли участие воспитанники местных муниципальных образовательных учреждений: ДХШ "имени Митинского", общеобразовательной школы "Лира", тюменского дома творчества "Пионер", ДШИ "имени Знаменского", а также детской школы искусств "Гармония".

Награждение победителей прошло прямо в цеху тюменской кондитерской фабрики "Квартет". Ребятам устроили экскурсию на производстве и даже позволили полакомиться конфетами прямо с линии конвейера. Главной "фишкой" конкурса станет то, что работами победителей украсят конфетные коробки.

"Очень приятно, что творчество наших воспитанников получает прикладное и созидательное направление и помогает развивать бренды и имидж нашей Тюменской области", - отметил педагог ДШИ "Гармония" Ольга Суворова, чья ученица Ксения взяла второе место в конкурсе с работой "Сказания Сибири". В основу рисунка легли мотивы сказки "Конёк-Горбунок" Петра Ершова.

Организаторы уверены, что сибирская тематика поможет продвижению местной продукции в рамках областной программы "Покупай тюменское". Отметим, что ранее детские работы уже легли в основу оформления подарков на "Губернаторской елке".

"Ваши рисунки на каком-то этапе получили и прикладное значение: вы начали работать с профессиональными полиграфистами из тюменского "Дома печати", где взяли за основу ваши рисунки и эта кооперация вылилась в эстетическую стезю и прикладное значение – конечный продукт, а не просто для услады души", – подчеркнул директор кондитерской фабрики Игорь Либерман.