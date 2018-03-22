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экономика ;
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"Выявили целый ряд нарушений". Детский омбудсмен России подвела итоги своей поездки в шадринскую школу, где расстреляли детей
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Анна Кузнецова (2018) | Фото:Накануне.RU

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова после поездки в Шадринск, где 21 марта 13-летняя девочка из пневматики расстреляла своих одноклассников, подвела итоги своего визита, передает корреспондент Накануне.RU.
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Как отметила омбудсмен, были проверены документы в школе - результат негативный.

"Мы встретились с детьми в этом классе, потом пообщались с родителями. После этого изучили целый ряд документов. К сожалению, был выявлен целый перечень нарушений. Эти нарушения были обсуждены сегодня на совещании с субъектами системы профилактики, представителями силовых ведомств", - сообщила Анна Кузнецова.

Анна Кузнецова(2018)|Фото:Накануне.RU

Как отметила омбудсмен, главная проблема подобных историй - низкий охват психологической помощью.

"Я была в Перми, я видела детей в больнице, забинтованных, во время моего выезда спасали жизнь педагога. Еще эти картины перед глазами. Когда речь заходит об исполнении грамотных и даже правильно составленных документов, порой, именно субъективный фактор играет ключевую роль. Главной задачей нашей встречи сегодня стала выработка мер, которые воспрепятствуют проявлению подобных явлений", - сообщила Кузнецова.

Анна Кузнецова(2018)|Фото:Накануне.RU

Уполномоченный по правам ребенка также отметила, что нужно усилить контроль за исполнением уже существующих документов и решений, а также разрабатывать новые. До этого в Шадринске Анна Кузнецова, отвечая на вопрос Накануне.RU, сообщила, что у детей спрашивали, занимаются ли они в секциях и кружках и кем мечтают стать во взрослой жизни.

Анна Кузнецова, Алена Лопатина(2018)|Фото:Накануне.RU

"Эти дети доступны. Но довести, заинтересовать и направить активность ребенка в нужном направлении - это тоже мастерство. Сегодня необходимо разработать специальную программу, которая бы обеспечила психологическими кадрами, грамотными, профессиональными, школы. Текучка психологических кадров, возможно, в том числе обусловила нарушение преемственности в работе специалистов в такой важной и чувствительной зоне", - отметила Анна Кузнецова.

Анна Кузнецова, Алена Лопатина(2018)|Фото:Накануне.RU

Как ранее сообщало Накануне.RU, Анна Кузнецова прибыла в Шадринск утром 22 марта, до этого в Кургане она встретилась с уполномоченным при губернаторе Курганской области Аленой Лопатиной и заместителем губернатора региона по социальной политике Александром Карповым. Омбудсмен прошла по школе, ей показали учебные классы, после чего она полчаса разговаривала с детьми в классе, где произошел инцидент, а потом еще час с их родителями.

школа №15, Шадринск, стрельба(2018)|Фото:Накануне.RU

Утром 21 марта 13-летняя ученица 7 класса школы №15 во время урока географии расстреляла из пневматического пистолета своих одноклассников, серьезных травм никто не получил. Сейчас ребенка поставят на учет, а родителей привлекут к ответственности.

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22.03.2018 21:51 Мск | Курган | Михаил Белокрылов
23:51 Екб


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"Выявили целый ряд нарушений". Детский омбудсмен России подвела итоги своей поездки в шадринскую школу, где расстреляли детей
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