Журналист Давлетгильдеев заявил, что его домогался Жириновский

Московский журналист Ренат Давлетгильдеев рассказал о том, что его домогался лидер ЛДПР Владимир Жириновский, об этом пишет издание "Настоящее время", где работает молодой человек.

По словам Давлетгильдеева, он никогда не скрывал от своих друзей эту историю.

"После финала конкурса "Мисс Россия", который проходил в Гостином дворе, меня за руки пытались вывезти из здания помощники Жириновского и отвезти с ним в корпоративную сауну ЛДПР, а сам он, пока давал небольшое интервью, лапал за ж*** так, что руки тряслись с диктофоном", - рассказал журналист.

Журналист призвал других рассказать об аналогичных случаях в их жизни.

Как ранее сообщало Накануне.RU, комиссия по этике Госдумы РФ выслушала главу комитета по международным делам Леонида Слуцкого и не нашла никаких нарушений в его поведении с журналистками - девушки не предоставили никаких доказательств своих слов.