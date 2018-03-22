Число защитников телебашни в Екатеринбурге составило до 2 тысяч человек, - организаторы акции

В Екатеринбурге число защитников телебашни, которую планируют снести 24 марта, продолжает увеличиваться.

На "обнимашки" с телебашней уже собрались около 2 тыс. человек.

"Сегодня состоялось общественное движение: "Это наш город" пришло 2 тыс. человек. Мы не отступим! Губернатор одумайся! Это не кучка фриков. Это горожане. Они хотят изменить город к лучшему! Это наш город! Это наш город!", - пишет в соцсети Вячеслав Огнёв.

Как ранее сообщало Накануне.RU, вечером 22 марта уральцы, возможно, в первый и последний раз попытались "обнять" башню. Сегодня людей объединяет одна лента - "российский триколор, спаси телебашню", - кричат люди. На месте башни планируют построить ледовую арену.