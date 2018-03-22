"Посейдон", "Пересвет" и "Буревестник". В России выбрали названия для трех видов нового вооружения

В Министерстве обороны России завершилось голосование за названия для крылатой ракеты неограниченной дальности, боевого лазерного комплекса и беспилотного подводного аппарата, рассказали Накануне.RU в военном ведомстве.

За девять дней голосования интернет-пользователи оставили на сайте Минобороны более 7,6 млн своих вариантов названий - на финальном этапе им было предложено выбрать единственный.

Новый российский подводный беспилотник по итогам голосования получает название "Посейдон", новый боевой лазерный комплекс - "Пересвет", новейшая крылатая ракета с ядерной энергоустановкой будет названа "Буревестник".

Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал о новой российской крылатой ракете и подводной системе с ядерной энергоустановкой, отметив, что названия для них пока не выбраны, их можно было предложить на сайте Минобороны.