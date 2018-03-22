Порошенко одобрил задержание Савченко

Украинский президент Петр Порошенко одобрил задержание депутата Верховной рады Надежды Савченко и поблагодарил работников СБУ и прокуратуры за предотвращение, как он считает, "массовых терактов", "российской спецоперации" и "замыслов пятой колонны". Об этом он написал в Facebook. Украинская власть продолжила традицию расправы с политическими оппонентами, обвиняя их в работе на Россию.

Премьер-министр Владимир Гройсман также заявил, что приветствует решение Верховной рады о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко.

Стало известно, что ночевать Савченко будет ночевать в СИЗО СБУ. Мера пресечения ей будет определена Шевченковским судом 23 марта. Генпрокуратура требует содержания под стражей без альтернативы залога. Ее подозревают по семи статьям.

По совпадению, ровно два года назад, 22 марта 2016 года, Донецкий городской суд Ростовской области признал ее виновной в убийстве российских журналистов на Украине и приговорил к 22 годам заключения. Правда, через два месяца она была помилована и возвращена на Украину в рамках обмена.