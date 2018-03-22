Следователи установили подозреваемого по делу о взрыве газа в жилом доме Мурманска

Следователи установили подозреваемого по делу о взрыве газа в жилом доме в Мурманске, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Мурманской области.

"В рамках расследования уголовного дела в кратчайший срок установлен подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления. Им оказался 19-летний житель города Мурманска", - говорится в сообщении.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение смерти двум и более лицам, совершенное общеопасным способом".

Следствие полагает, что подозреваемый, находясь в одной из квартир дома 6/1 по улице Свердлова в Мурманске, умышленно перевел в положение "включено" конфорки газовой бытовой кухонной плиты, а затем "перерезал шланг, соединяющий металлическую трубу газопровода с кухонной плитой". В результате этих действий газ беспрепятственно начал поступать в кухню и другие помещения квартиры.

"Затем, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде неизбежности взрыва скопившегося в квартире бытового газа и причинения в результате взрыва смерти неограниченному числу лиц, зажег спичку. В результате воздействия открытого пламени скопившийся в квартире бытовой газ воспламенился, вследствие чего произошел взрыв", - добавили в ведомстве.

На данный момент подозреваемый находится в больнице.

Напомним, днем 20 марта произошло обрушение части жилого дома по улице Свердлова. В результате погибли два человека – мужчина 1969 года рождения и девушка 1999 года рождения, еще шестеро пострадали. Все пострадавшие незамедлительно были доставлены в больницы города, где им оказали необходимые реанимационные мероприятия, однако утром 21 марта один из них - мужчина 1983 года рождения - скончался от полученных травм.