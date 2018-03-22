Британский совет прекратил деятельность в России

Британский совет прекращает свою деятельность в России, сообщили Накануне.RU в пресс-службе организации.

"Британскому совету предписано прекратить деятельность в России в соответствии с заявлением министерства иностранных дел Российской Федерации. В соответствии с этим мы отменили все запланированные мероприятия и программы. Мы глубоко сожалеем об этом и благодарим за ваше понимание", - говорится в сообщении.

Британский совет – это международная организация, представляющая Великобританию в области культуры и образования. Совет работает в Mосквe с 1959 года.

Как ранее сообщало Накануне.RU, британский премьер Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии.