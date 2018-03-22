"Help me": Жители Екатеринбурга в очередной раз "обняли" телебашню, которую планируют снести 24 марта.

Защитники екатеринбургской телебашни, которую планируют снести 24 марта, а на её месте построить ещё одну ледовую арену, не сдаются. Сегодня вечером, 22 марта, уральцы, возможно, в первый и последний раз "обнимут" башню. Сегодня людей объединяет одна лента: "российский триколор спаси телебашню", - кричат люди.

Участники акции " Обними башню " заранее договорились, что это не митинг, поэтому плакаты и транспоранты им пришлось оставить дома. По их словам, телебашня "ждёт их поддержки". Местные жители считают, что правительство Свердловской области пытается таким образом скрыть "тайную сделку" с УГМК .

Как отметил мэр города, башня одна, а ледовых арен много. Люди рассказывают друг другу о том, что росли вместе с ней, а кто-то и вовсе думал, что "их пустят к бетонной конструкции". Акция прошла не совсем удачно - ленточки не хватило, и участники мероприятия собрались в исходное положение.

Вся надежда на шарики, которые жители отпустят вверх. Шарики запускают "на счет три" со словами "башня - живи". По традиции на башне запустили световое шоу. На объекте транслировали надписи "я еще жива, спасите меня", "я уникальная". Общественники уверены, что взрыва не будет.

На акции присутствовали и представители иностранных СМИ, который считают этот обьект прекрасным, и не понимают, почему его надо снести.

Напомним, что именно УГМК занимается демонтажем екатеринбургской телебашни, на месте которой должна появиться ещё одна ледовая арена, проекта которой ещё даже нет. На фоне визита секретаря Совбеза РФ стало известно, что управление госохраны Свердловской области не будет вносить недостроенную телебашню в реестр объектов культурного наследия. Власти заявляли, что объект портит имидж города, принимающего Чемпионат мира по футболу.

Башню взорвут уже 24 марта. В утреннее время будет приостановлена работа близлежащих станций метро, в находящемся неподалеку цирке на эту дату не продают билеты на представления, а перед обрушением недостроенной телебашни прозвучат два сигнала сирены.