"Help me": Жители Екатеринбурга в очередной раз "обняли" телебашню, которую планируют снести 24 марта.

в этот день
22.03.18
18:43
В Екб.20:43
Корреспондент Накануне.RU стала лауреатом премии "Региональная политика"
Экс-директор "Курганмашзавода" заподозрен во взятке за липовую поставку БМП
Кузнецова пообщалась с детьми и родителями шадринской школы, где расстреляли учеников
Главное
СБУ задержала Савченко прямо в здании Верховной рады

Тема дня
Бунт в Волоколамске – мужики грозят власти кулаками В Волоколамске поднялся народный бунт. Еще в начале марта жители города воинской славы выходили на массовые митинги из-за смердящей мусорной свалки, но к выборам президента проблему удалось "заглушить". Похоже, что протестные настроения отразилась на явке, она составила 44,23%, однако в большинстве своём голосовавшие поддержали действующую власть – 70,27% отдали голоса за Владимира Путина. И уже через три дня после уверенной победы толпа атаковала главу района и губернатора Подмосковья – в городе выбросами с мусорного полигона массово отравились школьники.
22.03.2018
общество  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Потрачу все, чтобы тебя раздеть" – перед Путиным На форуме для талантливой молодежи "Россия – страна возможностей" мэтра прервали ради встречи с… Тиной Канделаки. И если сначала я подумала, что жаль, конечно, но это все-таки форум, а не дискуссия с Михалковым, и организаторы молодцы –  соблюдают тайминг, то уже на следующий день стало понятно, что тайминг не так уж и принципиален, когда речь идет о вполне определенных персонах. Тем более что эти персоны должны вести на мероприятии зарядку…
21.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Анонс либеральных реформ с похоронами прогрессивной шкалы? Почему в повестку вернулся вопрос повышения НДФЛ Новость о готовящемся повышении налога на доход физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% вбросили в повестку анонимные источники. Первые же комментарии вскрыли реальных заказчиков - реформу практически открыто поддержали представители либерального блока Правительства. После выборов президента можно забыть об обещаниях неповышения налоговой нагрузки и возобновить обсуждение ставок НДС, введение торговых сборов и других фискальных и нефискальных мер.
22.03.2018
экономика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Грудинин считает прошедшие выборы "самыми грязными на постсоветском пространстве"
В Николаеве найден застреленным "герой АТО"
Православные активисты пытаются препятствовать отпеванию Олега Табакова
США ввели новые санкции в отношении россиян
Путин "думает" над тем, кто возглавит правительство РФ в его новый президентский срок
Шевченко: Потасовка на прошедших дебатах - спланированная провокация властей
В Кургане в разгар расследования уголовного дела экс-начальника УФСИН найден мертвым его бывший подчиненный
Отец Литвиненко назвал в эфире Первого канала имя убийцы сына
Голосование
Кто ответственен за ситуацию со свалками в Подмосковье?

Федеральная власть, Минприроды и МЧС, не занимающиеся проблемой комплексно

Губернатор Воробьев и мэр Собянин

Власти района и города

Никто не виноват, мусор сам копится


Результаты 55

"Help me": Жители Екатеринбурга в очередной раз "обняли" телебашню, которую планируют снести 24 марта.
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Екатеринбург, телебашня, обнимашки (2018) | Фото: nakanune.ru

Защитники екатеринбургской телебашни, которую планируют снести 24 марта, а на её месте построить ещё одну ледовую арену, не сдаются. Сегодня вечером, 22 марта, уральцы, возможно, в первый и последний раз "обнимут" башню. Сегодня людей объединяет одна лента: "российский триколор спаси телебашню", - кричат люди.
Собралось более 1 тыс. человек, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Читайте также:

Участники акции "Обними башню" заранее договорились, что это не митинг, поэтому плакаты и транспоранты им пришлось оставить дома. По их словам, телебашня "ждёт их поддержки". Местные жители считают, что правительство Свердловской области пытается таким образом скрыть "тайную сделку" с УГМК.

Екатеринбург, телебашня, обнимашки(2018)|Фото: nakanune.ru

Как отметил мэр города Евгений Ройзман, башня одна, а ледовых арен много. Люди рассказывают друг другу о том, что росли вместе с ней, а кто-то и вовсе думал, что "их пустят к бетонной конструкции". Акция прошла не совсем удачно - ленточки не хватило, и участники мероприятия собрались в исходное положение.

Екатеринбург, телебашня, обнимашки(2018)|Фото: nakanune.ru

Екатеринбург, телебашня, обнимашки(2018)|Фото: nakanune.ru

Екатеринбург, телебашня, обнимашки(2018)|Фото: nakanune.ru

Екатеринбург, телебашня, обнимашки(2018)|Фото: nakanune.ru

Вся надежда на шарики, которые жители отпустят вверх. Шарики запускают "на счет три" со словами "башня - живи". По традиции на башне запустили световое шоу. На объекте транслировали надписи "я еще жива, спасите меня", "я уникальная". Общественники уверены, что взрыва не будет.

Екатеринбург, телебашня, обнимашки(2018)|Фото: nakanune.ru

Екатеринбург, телебашня, обнимашки(2018)|Фото: nakanune.ru

На акции присутствовали и представители иностранных СМИ, который считают этот обьект прекрасным, и не понимают, почему его надо снести.

Екатеринбург, телебашня, обнимашки(2018)|Фото: nakanune.ru

Напомним, что именно УГМК занимается демонтажем екатеринбургской телебашни, на месте которой должна появиться ещё одна ледовая арена, проекта которой ещё даже нет. На фоне визита секретаря Совбеза РФ стало известно, что управление госохраны Свердловской области не будет вносить недостроенную телебашню в реестр объектов культурного наследия. Власти заявляли, что объект портит имидж города, принимающего Чемпионат мира по футболу.

Екатеринбург, телебашня, обнимашки(2018)|Фото: nakanune.ru

Башню взорвут уже 24 марта. В утреннее время будет приостановлена работа близлежащих станций метро, в находящемся неподалеку цирке на эту дату не продают билеты на представления, а перед обрушением недостроенной телебашни прозвучат два сигнала сирены.

Екатеринбург, телебашня, обнимашки(2018)|Фото: nakanune.ru

Другие новости по темам: Екатеринбург, телебашня, обнимашки
22.03.2018 18:08 Мск | Екатеринбург | Вероника Борзова
20:08 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 22.03.2018 08:04 Мск
В Екатеринбурге перед обрушением недостроенной телебашни прозвучат два сигнала сирены

Ранее 21.03.2018 16:07 Мск
Секретарь Совбеза РФ проверил компанию, которая хочет устроить взрыв в Екатеринбурге

Ранее 21.03.2018 09:38 Мск
У мэрии Екатеринбурга нет данных о перекрытии улиц в день сноса недостроенной телебашни

Ранее 21.03.2018 09:17 Мск
Всё-таки взрывают! В екатеринбургском метрополитене подтвердили снос телебашни

Ранее 20.03.2018 13:25 Мск
24 марта в Екатеринбурге не будут работать несколько станций метро

Ранее 20.03.2018 11:28 Мск
"Последний шанс": в Екатеринбурге пройдут "обнимашки" с телебашней

Ранее 20.03.2018 10:10 Мск
Полиция не знает, какой периметр ограждения телебашни в Екатеринбурге будет безопасным

Ранее 20.03.2018 08:43 Мск
"Телебашню нельзя трогать, пока идёт проверка": прокуратуру просят разобраться с УГМК

Ранее 19.03.2018 12:32 Мск
Екатеринбургскую телебашню пытались защитить через суд

Ранее 15.03.2018 15:45 Мск
Вместо "Цирка на воде" - другое шоу? Марчевский призвал не бояться обрушения телебашни 24 марта

Ранее 14.03.2018 07:55 Мск
"Я живая": на екатеринбургской телебашне устроили новое лазерное шоу

Ранее 02.02.2018 09:49 Мск
В Екатеринбурге появились открытки с изображением телебашни

Ранее 30.01.2018 12:29 Мск
Коммунистам согласовали митинг против сноса екатеринбургской телебашни

Ранее 29.01.2018 14:29 Мск
КПРФ устроит митинг против сноса телебашни в Екатеринбурге

Ранее 25.01.2018 19:08 Мск
"Остановитесь!" Телебашня превратилась в Краснознаменную группу для екатеринбуржцев

Ранее 25.01.2018 08:39 Мск
В годовщину сноса Краснознаменной группы в Екатеринбурге пройдут акции с требованием вернуть монумент

Ранее 16.11.2017 21:55 Мск
В Екатеринбурге прошла акция за возвращение Краснознаменной группы

Ранее 27.01.2017 09:52 Мск
В Екатеринбурге прошел пикет за возвращение Краснознаменной группы на прежнее место

Ранее 26.01.2017 07:51 Мск
В Екатеринбурге варварски демонтированная Краснознаменная группа "вернулась" на Плотинку

Ранее 17.11.2016 09:29 Мск
На Плотинке на один вечер "оживили" варварски демонтированную Краснознаменную группу: в честь награждения Екатеринбурга орденом Ленина

Ранее 11.09.2016 21:17 Мск
В Екатеринбурге участники митинг-концерта "За возвращение Краснознаменной группы" потребовали вернуть символ Победы на Плотинку

Ранее 23.08.2016 14:54 Мск
Екатеринбургские общественники выйдут на большой митинг за возвращение Краснознаменной группы и Ордена Ленина на Плотинку

Ранее 23.08.2016 09:53 Мск
Обсуждение выбора места для Краснознаменной группы в Екатеринбурге началось с пикета

Ранее 03.03.2016 13:40 Мск
"Серый дом" объявил о начале реставрации Краснознаменной группы, правда на Плотинку ее возвращать не собираются

Ранее 02.02.2016 11:01 Мск
Куйвашев поддержал екатеринбуржцев в вопросе восстановления Краснознаменной группы: к депутатам ЕГД отправили спецпорученца

Ранее 26.01.2016 11:40 Мск
В годовщину сноса екатеринбургские общественники потребовали вернуть Краснознаменную группу на прежнее место

Ранее 18.11.2015 12:24 Мск
В Екатеринбурге на один вечер "восстановили" Краснознаменную группу

Ранее 09.04.2015 15:33 Мск
Ройзман "отписался" по вопросу возвращения Краснознаменной группы: "серый дом" рассматривает десятки вариантов монументов для Плотинки

Ранее 30.03.2015 12:10 Мск
В год 70-летия Победы мэрию в очередной раз попросили вернуть Краснознаменную группу: "Факт демонтажа, который допустил наш город, является позорным"








Добавить комментарий:

"Help me": Жители Екатеринбурга в очередной раз "обняли" телебашню, которую планируют снести 24 марта.
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+