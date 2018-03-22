ЦИК планирует подвести официальные итоги выборов на заседании 23 марта

Центризбирком России 23 марта планирует подвести официальные итоги голосования избирателей на выборах президента РФ. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, передает ТАСС.

"Мы завтра предполагаем провести это итоговое заседание", - сказала она на заседании комиссии в четверг.