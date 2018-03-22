В Перми подписано постановление о заключении концессии по строительству крематория

В администрации Перми завершилась работа по определению условий концессии в отношении крематория на кладбище "Восточное". После издания приказа и. о. начальника департамента имущественных отношений Александра Соснина об утверждении конкурсной документации будет опубликовано сообщение о проведении конкурса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Информация о проведении открытого конкурса будет размещена не позднее 27 марта. Инвестору необходимо достроить и ввести в эксплуатацию объекты комплекса крематория на территории кладбища "Восточное" согласно проектной документации. Планируемый срок ввода в эксплуатацию объектов комплекса крематория не позднее трех лет с даты подписания концессионного соглашения.

Осуществление проекта возможно в два этапа. На первом этапе концессионер обязан закончить работы в здании, выполнить подключение к сетям и ввести крематорий в эксплуатацию. Также первый этап предполагает строительство колумбарных стен вместимостью не менее пяти тысяч ячеек и установку не менее двух кремационных печей. Кроме того, должно быть выполнено благоустройство территории вокруг здания крематория, предусматривающее обустройство входной группы, обеспечивающее беспрепятственное, безопасное движение транспорта и пешеходов.

Второй этап подразумевает возведение колумбария вместимостью не менее 10180 ячеек и приобретение еще не более двух печей, а также полное завершение работ по благоустройству территории.