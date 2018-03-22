Силуанов отчитался Путину о подготовке предложений по пересмотру и уточнению налоговых льгот

Минфин готовит предложения по пересмотру и уточнению налоговых льгот и преференций с учетом их анализа на предмет их эффективности. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава ведомства Антон Силуанов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"Готовим предложения по пересмотру и уточнению льгот, преференций на предмет того, как они сработали. Когда мы их вводили, мы рассчитывали на определённые эффекты. После того как мы проанализируем – сейчас у нас уже есть такие наработки, – мы будем готовы предложить Правительству ещё раз взглянуть на целесообразность сохранения тех или иных преференций, льгот", - рассказал министр. Это, по его словам, также может служить источником для решения обозначенных в послании главы государства задач.

В целом же, как заверил Силуанов, налоговое бремя не будет увеличено. "Мы говорим о том, что мы будем работать именно с точки зрения улучшения сбора налогов", - сказал он.

Как сообщало Накануне.RU, ранее на совещании в правительстве, посвященном налоговой системе, обсуждалось повышение ставки НДФЛ на 2 процентных пункта до 15% с введением необлагаемого минимум. Усиление налогового бремени нужно кабмину для дополнительных доходов бюджета. Напомним, на реализацию послания президента РФ необходимо порядка 1,5% ВВП.