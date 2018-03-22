"Фирма была оформлена на нескольких бомжей": на Среднем Урале задержали квартирных аферистов

На Среднем Урале полицейские из отдела "К", занимающегося раскрытием преступлений в сфере высоких технологий, выявили и задержали 35-летнего мужчину и 41-летнюю женщину, которые подозреваются в совершении мошеннических афер в сфере аренды жилья. Об этом Накануне.RU рассказал пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых.

По его данным, злоумышленники организовали создание трех сайтов в сети Интернет, где размещали информацию о сдаче в аренду недвижимости по значительно заниженной цене. Заинтересованные выгодным предложением клиенты звонили в офис компании и договаривались о получении контактных сведений арендатора квартиры. При этом горе-предприниматели гарантировали нуждающимся людям 100-процентное и быстрое заселение в жилище, в противном случае обещали возврат денежных средств. В случае согласия клиента ему смс-сообщением на телефон отправлялись реквизиты для предоплаты, сумма которой варьировалась в размере от 4000 до 5000 рублей. Как только пострадавшие переводили деньги, всякое общение с ними либо прекращалось, либо гражданам предлагались в качестве альтернативы другие, зачастую неактуальные предложения.

Как только в полицию стали поступать заявления, сыщики спецподразделения ГУ МВД области незамедлительно приступили к розыскным мероприятиям. Вскоре выяснилось, что коммерческое предприятие было оформлено на нескольких бомжей из Тюменской и Новосибирской областей, а по адресу регистрации фирмы размещались складские помещения совершенно посторонних организаций.

"Несмотря на попытку дельцов запутать следы, органы внутренних сумели вычислить три фактических адреса офисов в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Ревде, где "трудились в поте лица" любители дармовых денег. При проведении обысков представители МВД изъяли 57 персональных компьютеров, 92 сотовых телефона, 215 сим-карт различных операторов, флэш-накопители, банковские карты, а также платежную документацию, различные квитанции о наличные. В настоящее время установлено 17 потерпевших", - отметил полковник Горелых.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Свердловской области по материалам отдела "К" возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ – "Мошенничество". Полиция проводит мероприятия, направленные на закрепление доказательной базы, установление новых потерпевших и точной суммы причиненного им ущерба.