"Фирма была оформлена на нескольких бомжей": на Среднем Урале задержали квартирных аферистов

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Бунт в Волоколамске – мужики грозят власти кулаками В Волоколамске поднялся народный бунт. Еще в начале марта жители города воинской славы выходили на массовые митинги из-за смердящей мусорной свалки, но к выборам президента проблему удалось "заглушить". Похоже, что протестные настроения отразилась на явке, она составила 44,23%, однако в большинстве своём голосовавшие поддержали действующую власть – 70,27% отдали голоса за Владимира Путина. И уже через три дня после уверенной победы толпа атаковала главу района и губернатора Подмосковья – в городе выбросами с мусорного полигона массово отравились школьники.
22.03.2018
общество  |  добавить комментарий
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"Потрачу все, чтобы тебя раздеть" – перед Путиным На форуме для талантливой молодежи "Россия – страна возможностей" мэтра прервали ради встречи с… Тиной Канделаки. И если сначала я подумала, что жаль, конечно, но это все-таки форум, а не дискуссия с Михалковым, и организаторы молодцы –  соблюдают тайминг, то уже на следующий день стало понятно, что тайминг не так уж и принципиален, когда речь идет о вполне определенных персонах. Тем более что эти персоны должны вести на мероприятии зарядку…
21.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Анонс либеральных реформ с похоронами прогрессивной шкалы? Почему в повестку вернулся вопрос повышения НДФЛ Новость о готовящемся повышении налога на доход физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% вбросили в повестку анонимные источники. Первые же комментарии вскрыли реальных заказчиков - реформу практически открыто поддержали представители либерального блока Правительства. После выборов президента можно забыть об обещаниях неповышения налоговой нагрузки и возобновить обсуждение ставок НДС, введение торговых сборов и других фискальных и нефискальных мер.
22.03.2018
экономика ;
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"Фирма была оформлена на нескольких бомжей": на Среднем Урале задержали квартирных аферистов
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наручники женщина (2016) | Фото: komiinform.ru

На Среднем Урале полицейские из отдела "К", занимающегося раскрытием преступлений в сфере высоких технологий, выявили и задержали 35-летнего мужчину и 41-летнюю женщину, которые подозреваются в совершении мошеннических афер в сфере аренды жилья. Об этом Накануне.RU рассказал пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых.
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По его данным, злоумышленники организовали создание трех сайтов в сети Интернет, где размещали информацию о сдаче в аренду недвижимости по значительно заниженной цене. Заинтересованные выгодным предложением клиенты звонили в офис компании и договаривались о получении контактных сведений арендатора квартиры. При этом горе-предприниматели гарантировали нуждающимся людям 100-процентное и быстрое заселение в жилище, в противном случае обещали возврат денежных средств. В случае согласия клиента ему смс-сообщением на телефон отправлялись реквизиты для предоплаты, сумма которой варьировалась в размере от 4000 до 5000 рублей. Как только пострадавшие переводили деньги, всякое общение с ними либо прекращалось, либо гражданам предлагались в качестве альтернативы другие, зачастую неактуальные предложения.

Как только в полицию стали поступать заявления, сыщики спецподразделения ГУ МВД области незамедлительно приступили к розыскным мероприятиям. Вскоре выяснилось, что коммерческое предприятие было оформлено на нескольких бомжей из Тюменской и Новосибирской областей, а по адресу регистрации фирмы размещались складские помещения совершенно посторонних организаций.

"Несмотря на попытку дельцов запутать следы, органы внутренних сумели вычислить три фактических адреса офисов в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Ревде, где "трудились в поте лица" любители дармовых денег. При проведении обысков представители МВД изъяли 57 персональных компьютеров, 92 сотовых телефона, 215 сим-карт различных операторов, флэш-накопители, банковские карты, а также платежную документацию, различные квитанции о наличные. В настоящее время установлено 17 потерпевших", - отметил полковник Горелых.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Свердловской области по материалам отдела "К" возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ – "Мошенничество". Полиция проводит мероприятия, направленные на закрепление доказательной базы, установление новых потерпевших и точной суммы причиненного им ущерба.

Другие новости по темам: мошенничество, квартиры, полиция, Средний Урал
22.03.2018 16:25 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
18:25 Екб


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"Фирма была оформлена на нескольких бомжей": на Среднем Урале задержали квартирных аферистов
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