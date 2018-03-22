Глава Лабытнанги решила добиться того, чтобы жить в городе было модно

В заксобрании Ямала начались "дни муниципалитетов": города могут рассказать о своих достижениях и планах развития. Первым о том, как он собирается жить, рассказал Лабытнанги: в парламенте выступила его глава, Марина Трескова, передает корреспондент Накануне.RU.

Она рассказала, что главная цель ее работы – сделать жизнь в Лабытнанги и подобным ему городам модной. Трескова предложила восстановить в городе знак "ворота Арктики", что связано со "вторым освоением Арктики", которое сейчас идет. Горожане в честь 150-летия города, отмечаемого в этом году, получат 6 млн руб. на обустройство дворов.

"Мы приступили к переселению горожан из балков, вагончиков. В Лабытнанги 137 таких строений, живет 364 человека. Нужно облагородить дворы: создать пешеходные зоны, малые архитектурные формы. Модернизируя городскую среду, мы запустили модель перезагрузки города. 2017 был годом отладки механизмов работы с горожанами, в 20180 г. мы выстроим системную работу в этом направлении. Введена система оценки, "индекс качества". Сейчас мы находимся в пути к оценке "хорошая городская среда"", - сказала Трескова.

Депутаты предложили рекомендовать правительству округа помочь распространить и поощрить лучшие муниципальные практики по созданию комфортной среды, а другим городам Ямала города семи лиственниц, сообщили Накануне.RU в пресс-службе парламента арктического региона. .