Тюменцы не могут добраться на стадион ЧМ по биатлону. Автобусы задерживаются из-за снегопада

Тюменские болельщики этапа Кубка мира по биатлону не могут попасть на стадион "Жемчужина Сибири", где сегодня открываются соревнования. Из-за снегопада произошли сбои в работе автобусов, доставляющих болельщиков. Сотни человек ждут "шаттлы" у места отправления, передает корреспондент Накануне.RU.

Возмущенные посты тюменцы публикуют в социальных сетях. Автобусов приходится ждать, стоя под снегопадом.

"Люди ждут автобус, чтобы доехать на биатлон на жемчужину сибири!! Уже больше часа люди мёрзнут!!", - пишет тюменец.

Публикация от Макс (@maks_belyaev) 22 Мар 2018 в 4:08 PDT

Организаторы признают проблему. В оргкомитете пояснили, что делают всё возможное, чтобы отрегулировать движение "шаттлов" в условиях непогоды и плохой видимости.

"Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Не забывайте, что на подъезде к "Жемчужине Сибири" организована бесплатная перехватывающая парковка. Вместительная, охраняемая. Здесь дежурят автобусы, готовые бесплатно доставить вас до стадиона. На данном участке движение не такое интенсивное, как в городе. Вы значительно сэкономите время! Поэтому не бойтесь ехать на своем транспорте", - отмечают в оргкомитете.

Напомним, этап кубка сегодня откроет мужской спринт на 10 км.