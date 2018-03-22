Лучший отель Нижнего Тагила меняет имидж

В Нижнем Тагиле быстро распространяется слух о том, что вот-вот закроется четырехзвездочный отель ParkInn, расположенный на городской набережной, передает корреспондент Накануне.RU . Горожане якобы видели, как на здании уже меняют вывески.

В администрации отеля Накануне.RU сообщили, что отель продолжает свою работу. Что касается вывесок и названия, то, как утверждают в отеле, по взаимному соглашению сторон расторгнут договор с брендом «ParkInnbyRadisson».

Сейчас администрация активно ведет переговоры с различными контрагентами и скоро отель обретет новое название. Причины расторжения договора с брендом «ParkInnbyRadisson» в отеле не разглашают, но, по нашим данным, причин может быть несколько: либо так называемая "франшиза" влетала владельцам отеля в большую копеечку, либо - что ложится в современный тренд - «ParkInnbyRadisson» просто предостерегается от возможных санкций.

Стоит заметить, что четырехзвездночная гостиница в городе пользуется популярностью. Во время проведения крупных мероприятий, традиционно, не хватает мест всем желающим. Отель действительно стильный, современный, с первоклассным обслуживанием. По крайней мере, именно такие оценки превалируют на популярных сайтах отзывов.

В администрации гостиничного комплекса подчеркивают – с новым названием ничего не изменится. Коллектив продолжит работу в том же составе. И на сервисе смена оператора никоим образом не скажется, возможно, даже улучшит его. Вся инфраструктура остается - современный номерной фонд, площадки конференц-залов, обученный персонал, разнообразное меню.

За комментарием Накануне.RU обратилось к одному из тех, кто часто бывает гостем отеля. Спросили о предстоящих изменениях, возможных сокращениях в коллективе и личном опыте.

Советник генерального директора по корпоративным коммуникация АО НПК "Уралвагонзавод" Дмитрий Калениченко так прокомментировал предстоящую смену имиджа отеля :"Во время командировок в Нижний Тагил я часто останавливался в этом отеле и уверен, что останусь его клиентом и буду рекомендовать знакомым. Особенно, если продолжится развитие туристического кластера. Безусловно, мы должны быть благодарны любой структуре, которая привнесла высокие стандарты отельного бизнеса и помогла создать команду. А как сохранить такой уровень без готового, обученного коллектива?"