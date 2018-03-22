Верховная Рада "признала" нелегитимными выборы президента России в Крыму и Севастополе. За соответствующее постановление проголосовали 255 депутатов, передает корреспондент Накануне.RU.

В заявлении указывается, что организация выборов в российском регионе "является противоправной".

Также Рада призвала "международное сообщество применять дополнительные санкции против Российской Федерации и персональные санкции (ограничения) к лицам, причастным к организации и проведению голосования".

Как сообщало Накануне.RU, Рада собиралась "признать" Владимира Путина нелегитимным президентом. Но, согласившись с доводами МИД о невозможности дальнейшего диалога, решилась только на заявление по Крыму. При этом на своей территории Киев не допустил российских граждан к голосованию.

Напомним, на выборах в Крыму и Севастополе Путина поддержали более 90% при явке более 70%.